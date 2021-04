Feirense vence prémio 'Responsabilidade Social'

Depois da distinção em novembro pela iniciativa ‘Billas on Tour’, o Feirense voltou a vencer o prémio ‘Responsabilidade Social’, atribuído pela Liga Portugal e pela Fundação do Futebol, relativo ao mês de março. No referido mês, vários jogadores do plantel deram a cara num vídeo para marcar o Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica, conteúdo que acabaria por valer a distinção.

Ricardo Vasconcelos, diretor de comunicação dos fogaceiros, recebeu o prémio em representação da SAD e explicou a iniciativa. "Pensamos que esta campanha para denunciar a violência doméstica foi bem conseguida com uma mensagem forte, direta e impactante, mas aqui no departamento e no CD Feirense o que mais gostamos de destacar é o trabalho de continuidade no que à responsabilidade social diz respeito. Pelo mediatismo do futebol, entendemos que devemos ser uma voz ativa nestas causas, sensibilizando as pessoas e educando os mais novos", referiu.

Por seu lado, Luís Estrela, coordenador da Fundação do Futebol, elogiou aquilo que tem sido o trabalho do Feirense: "Esta campanha do CD Feirense é mais do que um simples vídeo, é um alerta a toda a população e tem a particularidade de incluir o plantel principal e staff diretivo. É uma ação transversal e com um impacto brutal muito para além dos adeptos do Feirense".

Em 2020/21, o Feirense já realizou 30 iniciativas de impacto social, desde ações contra o racismo, campanhas solidárias, projetos ecológicos, atividades desenvolvidas na área da saúde, entre outros.