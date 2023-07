Feirense vence Santa Clara em jogo de preparação

O Feirense somou esta quarta-feira o seu primeiro triunfo na preparação para a nova temporada. A equipa orientada por Ricardo Sousa derrotou o Santa Clara, que também vai competir na Liga Sabseg em 2023/24, por 2-1.Curiosamente, todos os golos da partida foram apontados por defesas-centrais contratados pelas duas formações neste verão. Do lado dos fogaceiros, Filipe Almeida assinou um bis, enquanto Sema Velázquez apontou o tento dos açorianos.O Feirense vira agora atenções para o primeiro jogo oficial da nova temporada, marcado para o próximo domingo, pelas 11 horas, frente ao Leixões, no Estádio do Mar, em partida da 1.ª fase da Taça da Liga. Por sua vez, o Santa Clara só se estreia na prova no dia 29 deste mês, altura em que receberá o Tondela.