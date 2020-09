Feirense volta a homenagear os adeptos

Se, no plano desportivo, o Feirense entrou com o pé direito na atual edição da 2ª Liga (triunfo por 4-0 sobre o Vilafranquense), na retina fica também algo que aconteceu após o jogo.





Perante o facto de os adeptos ainda não poderem marcar presença nos estádios, o conjunto fogaceiro decidiu homenagear os seus fãs, tendo Feliz, Fabrício e Fati, os autores dos golos, tirado uma fotografia com uma camisola com o número 12 e com a palavra "Adeptos". Na publicação da formação de Santa Maria da Feira podia ainda ler-se "Esta vitória só podia ser para vocês. Longos meses de espera, mas a dedicação de sempre! Muito obrigado".Para além disto, SAD já tinha surpreendido no arranque desta temporada ao colocar sócios e simpatizantes nos cartazes dos jogos que surgem nas redes sociais e também espalhados pela cidade de Santa Maria da Feira.