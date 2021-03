Feirense volta a manifestar-se contra o racismo

A luta contra o racismo vai encher os relvados do nosso país durante este fim-de-semana e a SAD do Feirense voltou a juntar-se a esta luta. Quase sempre através das redes sociais para alcançar o maior número possível de pessoas, os fogaceiros abriram o dia com uma publicação onde se pode ler "Nós dizemos NÃO ao Racismo. Dizemos NÃO à discriminação e à xenofobia."





Horas mais tarde, optaram por colocar a habitual fotografia do treino do dia a preto e branco e com hashtags usadas um pouco por todo o mundo #NoRoomForRacism, #BlackLivesMatter ou #HumanRights. A SAD do Feirense tem-se mostrado defensora de causas sociais e humanitárias e costuma marcar a diferença por não limitar as suas ações aos dias comemorativos. No que ao racismo diz respeito, esta é a terceira vez na atual temporada em que abordam a temática no sentido de consciencializar os seus adeptos e as pessoas em geral."Não ao racismo. No futebol, na sociedade, em qualquer lugar", referiram, há uns meses, quando quiseram marcar posição contra a intolerância aproveitando mais uma fotografia de treino e de jogo onde jogadores (Latyr e Feliz numa das ocasiões) de proveniências diferentes se cumprimentavam.