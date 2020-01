Feirense volta a ser exemplo de solidariedade

A SAD do Feirense voltou a protagonizar um ato de proximidade para com a comunidade local e, ao mesmo tempo, outra demonstração de solidariedade, o que já tem sido recorrente nos fogaceiros. Esta tarde, foram Zé Ricardo, João Amorim e João Victor a representar o plantel numa visita à Casa Ozanam, em São João de Ver, uma instituição dedicada a acolher crianças em risco, abandonadas e oriundas de famílias mal estruturadas, pessoas com deficiência e idosos sem família.

Foi, por certo, um dia inesquecível para os 120 utentes, repleta de alegria e o realizar de novos amigos. O lateral, o médio e o avançado falaram das respetivas experiências de carreira, deram autógrafos e ainda bilhetes para o jogo, do próximo domingo, no Estádio Marcolino Castro, diante do Cova da Piedade. Antes de voltarem a Santa Maria da Feira, os jogadores ainda deixaram uma camisola autografada por todo o plantel e o ‘Billas’, a já reconhecida mascote do Feirense, marcou presença, como não poderia deixar de ser.

Desde o início desta temporada, o Feirense já se desdobrou em várias iniciativas solidárias e de responsabilidade social e cívica, como acções de reciclagem, limpezas de praia, auxílio a um instituição de acolhimento de cães e gatos abandonados, vídeo de sensibilização no Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa e no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e ainda a doação da receita do jogo caseiro com o Benfica B à Casa de Acolhimento Obra do Frei Gil.