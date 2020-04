Feliz e a mudança para o Feirense: «Foi o clube que mais interesse demonstrou em mim»

Depois de Caio Secco e Ícaro, Feliz respondeu, esta sexta-feira, às perguntas dos adeptos do Feirense, começando logo por saciar a curiosidade dos mesmos sobre a razão da sua mudança para Santa Maria da Feira, no último verão.





"O Feirense foi o clube que mais interesse demonstrou em mim. Sabia que tinha boas condições de trabalho e que queria lutar pela subida de divisão, que era um objetivo que eu também tinha. Falei com alguns jogadores que passaram por cá e obtive as melhores informações. Foi uma decisão fácil", explicou o extremoA qualidade das instações e o "profissionalismo" das pessoas que compõem a SAD fogaceira são características que Feliz salienta, o que, por certo, o fazem ter mais certezas sobre a decisão que tomou antes do início da temporada."Temos um estádio muito bom e acolhedor para os nossos adeptos. Temos um complexo desportivo a sofrer alterações profundas. O Feirense evoluiu muito nestes últimos cinco anos. Hoje em dia, somos um exemplo a nível nacional. Gosto muito do profissionalismo, das condições que dão aos jogadores e, sobretudo, das pessoas com quem trabalho diariamente, nos vários departamentos, que tudo fazem para que nada nos falte", enaltece.O jogador, de 31 anos, mostra igualmente o seu agrado no que diz respeito ao apoio assíduo dos adeptos do atual 3º classificado da 2ª Liga: "Venho de um clube, o Famalicão, que tinha muitas vezes o estádio cheio. Fiquei muito contente de também aqui termos 3 e 4 mil pessoas no Marcolino. Isso é muito importante para os jogadores. Vocês [adeptos] dão-nos muita força e vamos precisar do vosso apoio para o que resta do campeonato."De seguida, Feliz respondeu a perguntas mais ligadas com a carreira e o seu passado. Sabia que o extremo começou a jogar mais atrás no terreno? "Por acaso, comecei como lateral-esquerdo nas camadas jovens do FC Porto. Fui para o V.Guimarães nos juvenis e passei a jogar como extremo. Nunca pratiquei outra modalidade. Fui para o futebol logo aos 9 anos", conta.Se o canhoto tivesse de apontar o colega mais talentoso com quem jogou, não teria dúvidas em identificar Jan Oblak: "Já naquela altura [Rio Ave], dava paraver que seria um guarda-redes de classe mundial."Por último, Feliz refere-se aos dois momentos mais alto do seu trajeto futebolístico: "O primeiro quando fui internacional, nos sub-18. O segundo, na época passada, quando o Famalicão subiu à 1ª Liga, 25 anos depois."