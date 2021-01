Feliz estabilizou em definitivo na posição '10' e chegou às sete assistências

É mesmo Feliz e mais 10 no Feirense. O médio-ofensivo chegou, na última sexta-feira, em Penafiel, à sétima assistência da temporada, ao servir Marcus, através de um canto, para o segundo golo dos fogaceiros que, na altura, significou a reviravolta no marcador.





O camisola 8 dos de Santa Maria da Feira, que alinhou em boa parte da temporada a partir das faixas do ataque, passou ao lado das alterações que Filipe Rocha foi promovendo no seu onze inicial ao longo das últimas partidas (umas devido a baixas por Covid-19, outras por a equipa estar numa fase de maior desinspiração), estabilizando-se na posição 10, muito também por 'culpa' da afirmação de Marcus no sector ofensivo.O brilho que Feliz dá à sua equipa aliado à experiência que incrementa são virtudes que o treinador do Feirense não dispensa de todo. Para além de reinar na arte de assistir, também já marcou em quatro ocasiões.