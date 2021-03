Feliz ficou de fora do jogo com o Estoril por lesão

Feliz foi baixa de peso no Feirense na receção ao Estoril. O médio ofensivo apresentou queixas musculares e, mesmo tendo ido para o banco de suplentes, não se terá sentido em condições de entrar no decorrer da partida. Nestas situações há também a preocupação de não agravar o problema físico dos jogadores. Com a gestão efetuada anteontem, é crível que Feliz possa recuperar a tempo de dar o seu contributo à equipa na deslocação a Mafra, da próxima segunda-feira.





Para além de Feliz, Filipe Rocha também se viu privado de outro habitual titular na zona de meio-campo. Mica cumpriu castigo e o treinador só conseguiu manter Tavares no habitual tridente do sector intermediário. Latyr e Fábio Espinho foram as opções iniciais. Apesar da derrota, os fogaceiros mantêm-se em posição de subida.