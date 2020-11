Feliz foi o melhor jogador de setembro e outubro

Feliz foi considerado o melhor jogador de setembro e outubro da Liga Portugal 2 SABSEG. As boas exibições do extremo do Feirense, aliadas aos três golos marcados, deram-lhe o reconhecimento por parte do júri composto por elementos dos três jornais desportivos e por uma comissão do Sindicato de Jogadores.





O médio fogaceiro João Tavares também estava nomeado, na categoria de melhor jovem, mas acabou por vencer o estorilista Vidigal.