Feliz já treina em Santa Maria da Feira

Anunciado como reforço do Feirense esta terça-feira, Feliz já esteve à ordens de Filipe Martins no treino desta quarta-feira. O extremo de 30 anos, que chega do Famalicão, vai usar a camisola 20 no conjunto fogaceiro.





Depois da eliminação na Taça da Liga, o Feirense prepara a estreia na 2ª Liga. Na jornada inaugural da competição, a turma de Santa Maria da Feira recebe o Vilafranquense.Cris, com uma tendinite no tendão de Aquiles, é a única baixa para Filipe Martins.