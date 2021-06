Feliz Vaz rescindiu contrato com o Feirense, depois de dois anos de ligação com o emblema de Santa Maria da Feira. O avançado tinha mais um ano de ligação com o emblema fogaceiro, mas as partes decidiram antecipar o final do contrato e o jogador, de 32 anos, fica assim livre para assinar por outro emblema.





Feliz Vaz, que na última época foi opção em 34 partidas e apontou seis golos ao serviço do Feirense, prepara-se para dar um novo passo na carreira. Formado no FC Porto e V. Guimarães, conta ainda com passagens, enquanto sénior, pelo Serzedelo, Ribeirão, Rio Ave e Famalicão, clube que ajudou a subir à Liga NOS, na época 2018/19.