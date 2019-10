Filipe Martins após eliminar o Tondela: «O nosso plano correu na perfeição»

Filipe Martins estava radiante com o desempenho do Feirense diante do Tondela (3-0) na Taça de Portugal. A sua equipa alcançou um triunfo que, afiança, é inequívoco.





"Não há jogos perfeitos, mas foi um jogo em que o nosso plano correu na perfeição. Conseguimos condicionar o jogo do Tondela, com um bloco compacto e distante da nossa área, o que nos permitiu atacar com eficácia. Fomos adquirindo confiança e o primeiro golo deu-nos alguma tranquilidade. Fomos pacientes e soubemos gerir a vantagem conquistada. Acima de tudo, a primeira parte esteve perto da perfeição.""A nossa vitória foi inequívoca e não seria um escândalo se marcássemos mais um ou dois golos. Hoje não fizemos muitas alterações na equipa, mas é contando com todos que queremos este caminho para o Feirense. Além disso, e como eles trabalham muitas vezes na sombra, quero dedicar esta vitória à minha equipa técnica."