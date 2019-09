Filipe Martins aposta na estabilidade

Depois do triunfo do Feirense frente ao Chaves, Filipe Martins prepara o embate com a Académica sem perspetivas de mudanças no onze. A exibição agradou o técnico, que deve apostar nos mesmos jogadores para iniciar a partida desta jornada.





Na semana passada, o treinador dos fogaceiros lançou Cris, Fábio Espinho e Nsor em detrimento de Afonso, Tavares e Boupendza, tendo as trocas dado resultado. Nesse sentido, a aposta na experiência deve ser para continuar.O encontro entre a Académica e o Feirense está agendado para as 18h15.