Filipe Martins deixa comando técnico do Feirense

Filipe Martins já não é treinador do Feirense. O anúncio foi feito pelo emblema fogaceiro, através de um comunicado no qual o clube deu conta de que chegou "a acordo com o técnico para a rescisão do contrato".





Contratado a meio da temporada passada para o lugar de Nuno Manta, Filipe Martins deixa o comando técnico após uma sequência de resultados menos positiva que atirou o emblema de Santa Maria da Feira para 12.º lugar da 2.ª Liga.