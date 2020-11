Filipe Rocha completa um ano à frente do Feirense

O técnico Filipe Rocha completou, esta terça-feira, um ano no comando técnico do Feirense. O treinador fez a sua estreia pelos fogaceiros no dia 16 de novembro de 2019, na altura numa partida frente ao Penafiel.





Desde então, Filipe Rocha somou 15 triunfos, sete empate e quatro desaires, tendo o Feirense marcado 33 golos nos encontros disputados. De resto, na temporada passada a equipa de Santa Maria da Feira seguia no 3º lugar antes de as competições serem interrompidas.Na presente época, o Feirense segue no 4º posto da 2ª Liga.