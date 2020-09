Filipe Rocha: «É apenas um jogo e temos de manter esta consistência»

Filipe Rocha, treinador do Feirense, analisou a estreia no campeonato para a formação de Santa Maria da Feira que triunfou em Rio Maior por quatro golos sem resposta diante do Vilafranquense (0-4).





"Estou satisfeito com o desempenho dos meus jogadores. Penso que abordámos bem o jogo e que entrámos bem no mesmo. Assumimos o jogo quando tivemos de assumir, criámos os espaços, marcámos. Obviamente o adversário ia reagir e nós também soubemos interpretar essa fase do jogo. Na segunda parte, voltámos a criar novas situações de outra forma. Somos uma equipa que está trabalhada para fazer aquilo que o jogo pede. Nesse aspeto, os jogadores que jogaram tiveram um excelente desempenho. Uma vitoria justa, clara e estamos satisfeitos mas é apenas uma vitória.""Disse aos jogadores que o objetivo de um jogo por vezes não o conseguimos fazer. É procurar o primeiro golo e tentar não perder os olhos da baliza do adversário para alcançar o segundo, e assim sucessivamente. As substituções, à exceção da lesão, são na linha da frente, à procura de mais golos e oportunidades. É a nossa forma de abordar os jogos. Às vezes conseguimos e hoje conseguimos: uma boa exibição com golos e ainda tivemos mais oportunidades para dilatar a vantagem. Estou satisfeito com os meus jogadores mas é apenas um jogo e temos de manter esta consistência. Temos de voltar a ter desempenhos deste género."