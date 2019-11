Filipe Rocha é o novo treinador do Feirense, anunciou esta terça-feira o clube no seu site oficial. O técnico, de 47 anos, começou a carreira na AD Lousada, em 2006/07 e, mais recentemente, orientou o Sp. Covilhã e o Paços de Ferreira.





O novo técnico chega um dia depois do emblema fogaceiro ter dado conta de ter chegado "a acordo com Filipe Martins para a rescisão do contrato". Contratado a meio da temporada passada para o lugar de Nuno Manta, Filipe Martins deixou o comando técnico após uma sequência de resultados menos positiva que atirou o emblema de Santa Maria da Feira para 12.º lugar da 2.ª Liga.A nova equipa técnica - que será ainda composta por Pedrinha, Daniel Barbosa e António Brenha - já orienta o treino desta manhã.