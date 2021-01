Filipe Rocha é o terceiro que mais jogos ganha

17 vitórias em 25 jogos. É este o impressionante registo de Filipe Rocha no ano de 2020, que agora terminou. O treinador do Feirense soma uma eficácia de triunfos de 68% e, em Portugal, só Sérgio Conceição e Rúben Amorim fazem melhor, com 71,4% e 71,1%, respetivamente.





Filipe Rocha chegou a Santa Maria da Feira para relançar a candidatura à subida e só a pandemia impediu os fogaceiros de atrapalharem ainda mais a vida de Farense e Nacional. No início de 2020, o Feirense venceu oito dos 10 jogos disputados. Meses depois, arrancou a época 2020/21: até ao momento, Filipe Rocha conta com nove triunfos em 15 partidas oficiais, sendo que duas delas foram para a Taça de Portugal, e o Feirense acaba de alcançar um lugar de subida, após ter derrotado Benfica B, Varzim e Leixões.Manter este registo, alicerçado num coletivo forte que pauta, quase sempre, as suas exibições por uma segurança defensiva assinalável, podem levar a que o Feirense, Filipe Rocha e os seus jogadores alcancem os seus objetivos no final da temporada. Domingo há já um novo desafio, desta feita diante do Vizela.