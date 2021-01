Filipe Rocha: «Equipa acusou a fadiga do último jogo»

Depois de três triunfos consecutivos, o Feirense perdeu diante do Vizela, apenas três dias depois de ter defrontado o Leixões e numa semana em que quatro jogadores testaram positivo à Covid-19.

O treinador Filipe Rocha assume algumas dificuldades no jogo de ontem: "Foi um jogo com muitas faltas e com muitas paragens. Não é possível jogar futebol com tantas interrupções. Foi um jogo sem qualidade ofensiva das duas equipas e sem muitas oportunidades de golo. Sinto que a minha equipa acusou a fadiga do último jogo, também fruto das poucas opções que temos devido aos casos de Covid. Logo no início do segundo tempo, sofremos dois golos de rajada. Alterámos a equipa, arriscámos muito, chegámos ao 2-1 e podíamos ter empatado. Criámos algumas situações... fizemos tudo na reta final da partida. Acho que, pelo menos, o empate era merecido."

Com vários lances polémicos de arbitragem, Filipe Rocha lamenta-se ainda de alguma dualidade de critérios no trabalho das equipas de arbitragem durante todo o campeonato: "Avisei os meus atletas que íamos defrontar um adversário muito agressivo e que recorre muitas vezes à falta para prejudicar o processo ofensivo das outras equipas. No último jogo tinham feito 35 faltas. Infelizmente, nós somos uma equipa que não faz assim tantas faltas, mas temos muitos jogadores amarelados."