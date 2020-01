Filipe Rocha espera "mais alguém" até ao fim do mercado

O Feirense e Filipe Rocha procuram, paulatinamente, subir posições até aos lugares de luta pela subida na 2ª Liga e a janela de mercado de janeiro também pode ajudar a esse intento. Se é verdade que os fogaceiros já não perdem para o campeonato há cinco jogos, por outro lado, escasseia o retomar do caminho das vitórias, pois existem três empates nessa série.





"Utilizámos dois atletas que treinaram muito pouco connosco. O Pedro Henrique, com dois treinos, e o João Amorim, com semana e meia de trabalho. Achámos que nos podem ajudar no futuro, mas ainda não estão entrosados e com a capacidade para jogar que nós queremos. Precisamos de algum tempo e esperemos que venha mais alguém para nos ajudar, mas o plantel já nos dá garantias de lutar para ganhar em qualquer lugar", afirmou o técnico do conjunto santamariano, no final do último jogo, frente ao Vilafranquense.É um dos indiscutíveis do onze e com o Vilafranquense viu o poste evitar-lhe um golo inaugural. Nas redes sociais, Edson Farias publicou uma mensagem de garra e determinação. "O futebol nem sempre é justo com quem é melhor. É a bola que bate no poste e entra e a bola que bate no poste e não entra. Mas os melhores, tarde ou cedo, são sempre recompensados", escreveu o camisola 12 no Facebook.