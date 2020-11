Filipe Rocha lamenta ineficácia

O Feirense atravessa um momento de menor fulgor e, somando à eliminação na Taça de Portugal, averbou, ontem, a segunda jornada consecutiva sem vencer. Após o desaire caseiro com o Arouca, a equipa de Filipe Rocha foi ao terreno do Cova da Piedade somar um nulo. O treinador lamenta a ineficácia.





"Entrámos, como em todas as jornadas, determinados em vencer e assumimos o jogo do início ao fim perante um adversário que tentou sempre aproveitar os nossos erros. Criámos várias oportunidades para marcar e merecíamos mais. Ninguém pode dizer que o Feirense não quis ganhar", afirmou.A verdade é que os fogaceiros voltaram a sair de campo sem qualquer golo marcado, o que acontece há três jogos consecutivos. Ontem, foram cinco as oportunidades de golo criadas: Fábio Espinho (20' e 23'), Feliz (26'), Marcus (69') e João Tavares (90'+3). Sábado, o Feirense recebe o Benfica B e espera retificar a pontaria para voltar aos triunfos.