Filipe Rocha lança vídeo para os adeptos

Filipe Rocha aproveitou o domingo de Páscoa para deixar uma mensagem aos sócios e adeptos do Feirense. "Olá feirenses! Espero que estejam todos bem. Estamos a atravessar uma fase difícil, onde temos de ficar em casa e manter o isolamento para o bem de todos. Estamos com saudades vossas, dos treinos, dos jogos. Espero que rapidamente ultrapassemos esta situação porque precisamos do vosso apoio para dar continuidade à boa fase que estávamos a atravessar antes da paragem do campeonato. Desejo que todos passem uma boa Páscoa, acima de tudo com saúde para que os feirenses se voltem a reunir brevemente", declarou o treinador dos fogaceiros.





Atual 3.° classificado, o emblema de Santa Maria da Feira operou uma recuperação na tabela notável após a chegada do treinador. No último período competitivo, somava seis vitórias consecutivas e onze jogos sem perder, tendo sofrido apenas um golo nos últimos cinco jogos. A zona de subida está à 'apenas' seis pontos com dez jornadas para disputar, sendo que duas delas são com Farense e Nacional, as equipas que ocupam os dois primeiros lugares.