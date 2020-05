Filipe Rocha louva recuperação

Terminada a temporada do Feirense numa altura em que atravessava qa melhor fase da mesma, com 11 jogos sem perder e seis vitórias consecutivas, Filipe Rocha sente um misto de revolta mas também de orgulho pelo trabalho realizado pelos fogaceiros.





"A época desportiva terminou abruptamente, sem percebermos muito bem porque existem profissionais de primeira e outros de segunda. Quando iniciamos este difícil desafio à 9° jornada, propusemo-nos a, paulatinamente, construir uma equipa vencedora. Passadas 15 jornadas, fomos a equipa que mais pontuou (em igualdade com o Nacional), recuperamos inúmeros pontos para as restantes equipas", escreveu o técnico no Facebook.Filipe Rocha concluiu, refererindo-se aos jogadores: "Apesar de não nos terem permitido lutar pelo nosso sonho, podemos estar orgulhosos."