Filipe Rocha: «Na 2ª parte foi um jogo mais de coração do que com cabeça»

Após a subida ao segundo lugar da segunda liga, Filipe Rocha começou por analisar a primeira parte, onde diz que o Feirense foi a única equipa que se acercou com perigo da baliza adversária: "Sabíamos que a Académica ia ser paciente, que iam esperar um erro na nossa fase de construção. Nós soubemos trabalhar a bola, ter paciência, encontrar os espaços adequados onde o risco era mínimo e acercar-nos. Na primeira parte penso que fomos a única equipa que se acercou com perigo da baliza adversária. Não conseguimos converter nenhuma das três, quatro situações que tivemos e o 0-0 chegou ao intervalo".





A segunda parte trouxe o desejado golo e, nas palavras do técnico, um jogo com "mais coração do que cabeça": "Na segunda parte já foi um jogo um bocado mais coração do que propriamente com a cabeça. As duas equipas preocuparam-se mais com o resultado do que em continuar com os processos e princípios de jogo que estavam a desenvolver. A Académica a pressionar mais, nós também a pressionar mais. Entretanto, do nada, surge uma grande penalidade, conseguimos travá-la e depois tivemos a nossa grande penalidade e convertemos. E tentámos segurar a vantagem. Só me lembro de uma cabeçada em que o Brígido faz uma boa defesa e nós temos uma transição em que o Marcus poderia ter aumentado para 2-0. Penso que o grupo está de parabéns, soube interpretar o jogo.