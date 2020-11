Filipe Rocha: «Não pudemos apresentar o nosso melhor onze»

O Feirense disse esta sexta-feira 'adeus' à Taça de Portugal ao perder (0-1) diante do Amora, clube que milita no Campeonato de Portugal, em jogo da 3.ª eliminatória da prova rainha, um resultado que Filipe Rocha justificou com as ausências da equipa.

"Quem conhece o plantel do Feirense percebe que jogámos desfalcados de atletas da linha ofensiva. Aliás, tive de colocar um central a ponta de lança no final do jogo. Não pudemos apresentar o nosso melhor onze e tentámos dar ritmo a outros jogadores", começou por referir o técnico dos fogaceiros, antes de analisar o encontro.

"Até entrámos bem no jogo, criámos algumas situações, mas o Amora acabou por marcar numa transição. Tentámos o empate até ao último minuto, num jogo em que o Feirense não teve a possibilidade de se apresentar na máxima força", concluiu.