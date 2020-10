Filipe Rocha: «Não tenho grandes críticas a apontar à equipa»

Filipe Rocha não pode pedir muito mais à sua equipa. Foram 16 contra dois diante do Sp. Covilhã e o guarda-redes adversário, Léo Navacchio, acabou eleito homem do jogo. A sorte não quis nada com o Feirense no nulo averbado em casa este sábado.





"À imagem do jogo anterior em casa, fomos a equipa que dominou o jogo. As únicas oportunidades foram nossas, não me lembro de nenhuma do Sp. Covilhã, só tiveram dois remates. Não tenho grandes críticas a apontar. Na terça-feira à noite jogámos em Coimbra, o adversário teve mais dois dias de recuperação. Sentia que tinha um onze com vontade, mas algo limitado na tomada de decisão… Tentamos aliviar com treinos de recuperação, mas com muito poucas horas… Procuramos do princípio ao fim a vitória. Há dois lances que me deixam algumas dúvidas. Um penálti sobre o Fati e um golo anulado ao Pedro Monteiro. Vamos continuar a trabalhar, temos agora um jogo para a Taça. Com a nossa postura, com a nossa qualidade de jogo, atitude e a empurrarmos o adversário para trás, temos de encontrar soluções para criar problemas", avaliou o técnico dos de Santa Maria da Feira.