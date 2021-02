Filipe Rocha: «Queremos continuar a crescer»

Cinco vitórias consecutivas, três jogos seguidos sem sofrer golos e sete jornadas sem perder. O Feirense continua a somar pontos com vista à subida de divisão, mas Filipe Rocha mantém um discurso de tranquilidade e de rigor.





"Todas as vitórias são saborosas e importantes. Queremos, desde o início, apresentar a mesma postura em casa e fora, sempre à procura da vitória. Não é fácil ganhar fora e, em especial, na Covilhã. Defrontámos um adversário moralizado, confiante e com boas intenções desde o início da partida. Tentámos criar desequilíbrios, apostámos em alguns remates fora da área e tivemos ainda uma excelente oportunidade por parte do Feliz. A ganhar por 1-0 ao intervalo, pedi, como peço sempre, para irmos à procura do 2-0 e pedi ao Marcus para arriscar o remate. Fizemos o 2-0. Tivemos muito mérito em aproveitar as nossas oportunidades", reforçou o treinador do Feirense, atual 2.° classificado da Liga Sabseg.Na terça-feira da próxima semana, o Estádio Marcolino Castro recebe o jogo grande da jornada, com o Estoril a visitar o Feirense. Filipe Rocha sustém o foco no trabalho diário: "Queremos continuar a crescer. As vitórias dão confiança e permitem ao grupo trabalhar de outra forma. Temos um plantel que nos permite ir atrás do resultado e, se for preciso, segurá-lo. Vamos fazer tudo para ainda sermos mais consistentes defensivamente e ofensivamente."