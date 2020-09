Filipe Rocha: «Queremos dar seguimento ao trabalho que estávamos a desenvolver»

Depois do 'amargo de boca' por a temporada ter sido interrompida devido à crise pandémica, isto numa altura em que o Feirense estava num excelente momento de forma, o conjunto fogaceiro aponta já baterias à temporada que está prestes a começar. Quem o garante é Filipe Rocha, treinador da equipa de Santa Maria da Feira.





"A nossa vontade é dar seguimento ao bom trabalho que estávamos a realizar desde que chegámos em novembro. Queremos construir uma equipa que orgulhe os nossos sócios e adeptos. Uma equipa competitiva, solidária e vencedora. Uma equipa que nunca vire a cara à luta e que entre em todos os jogos para vencer. Nas últimas 10 jornadas da época passada somámos oito vitórias, seis delas consecutivas, e dois empates. O nosso trajeto foi interrompido. Queremos continuar essa caminhada de sucesso sabendo que, para o grande objetivo final, é importante entrarmos fortes no campeonato. Estou convencido que estão reunidos todos os ingredientes para corresponder às expetativas de todos", começou por dizer o técnico aos meios oficiais do clube.Deixando elogios aos adeptos "apaixonados e exigentes" que encontrou no Feirense e dizendo que conta com o apoio dos mesmos ao longo da época, Filipe Rocha fez ainda um balanço da pré-temporada dos fogaceiros: "Os jogadores têm dado uma excelente resposta. Sinto neles uma enorme vontade de trabalhar, de aprender e de vencer. A desilusão e a revolta da paragem deu lugar a uma enorme preocupação com a situação que todo o mundo vive, mas agora, e sem nunca descurar todos os cuidados que a Covid exige, estamos completamente focados na retoma e em fazer uma grande temporada. Tal como os adeptos, os jogadores também têm saudades da adrenalina do jogo e de saborear vitórias".O Feirense inicia o campeonato em casa, frente ao Chaves.