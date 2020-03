Filipe Rocha revela desafio que lançou aos jogadores

Seis vitórias consecutivas. Onze jogos sem perder. E o 3.º lugar isolado. Filipe Rocha chegou ao Feirense e convenceu. O treinador reparte com o grupo de trabalho a escalada na tabela classificativa. "Desde que chegámos ao Feirense, lançámos um desafio aos jogadores: tínhamos de ser uma equipa organizada, atrevida, com olhos na baliza adversária, sabendo que há momentos em que temos de defender. Ninguém nos pode acusar de defender resultados ou de jogar para segurar pontos. Queremos e somos candidatos a ganhar todos os jogos", afirmou o treinador.





Para alcançar o sucesso, muita coisa teve de mudar por Santa Maria da Feira. Filipe Rocha destaca ainda mais um aspeto que, no seu entender, tem levado o seu grupo de trabalho a somar vitórias de forma consecutiva: "Há um aspeto que, para mim, marca a diferença no futebol moderno: a forma como uma equipa ataca e ‘agride’ o adversário no último terço do terreno. Nós temos tido uma grande objetividade a atacar a baliza contrária. Às vezes podemos ter menos bola, mas somos sempre uma equipa perigosa e que procura a baliza. Somos uma equipa que rapidamente chega à baliza contrária e que tenta utilizar todos os momentos do jogo: posse, transições e bolas paradas. Para nós, é indiferente jogar em casa ou fora."Sem querer entrar em euforias ou promessas de chegar aos dois primeiros lugares, o treinador dos fogaceiros prefere ver a sua equipa crescer de jogo para jogo, pois só assim estará mais perto de dar sequência a esta série de seis vitórias seguidas: "Há aspetos que temos de melhorar. Este plantel é totalmente novo e ainda estamos a construir uma equipa. Não é pelo facto de estarmos numa fase boa que está tudo bem. Não está! Claro que os jogadores estão de parabéns. Estão a acreditar no processo, na mensagem e na liderança. Eles têm dado tudo para vencer todos os jogos."