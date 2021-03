Filipe Rocha: «Se havia alguém que merecia ganhar éramos nós»

Na conferência de imprensa após a derrota com o Estoril (e que interrompeu um ciclo de cinco vitórias seguidas), o treinador fogaceiro considerou que "se havia alguém que merecia ganhar" era o Feirense porque foi a equipa "mais objetiva".

"Fizemos a análise do adversário e definimos uma estratégia. Penso que foi bem executada. Anulámos o jogo ofensivo do Estoril, que sentiu muitas dificuldades. Com bola também conseguimos entrar em zonas que o Estoril por norma tem dificuldade em defender. Conseguimos chegar mais vezes à baliza do adversário com perigo. Na primeira parte fomos praticamente a única equipa que rematou com perigo à baliza, o Estoril não conseguiu", analisou desta forma Filipe Rocha a primeira etapa.

E, tal como o primeiro tempo, o segundo foi "mais do mesmo": "Na segunda parte penso que também foi mais do mesmo. Tentámos refrescar a equipa apesar de termos tido alguns problemas durante a semana em que não tivemos todos os jogadores disponíveis para este jogo, para além do castigo do Mica. Mas os jogadores deram tudo, lutaram até ao fim e penso que não mereciam sair derrotados de um jogo em que o Estoril praticamente fez o golo e teve mais um remate, que me lembre, que o Brígido defendeu. A acabar temos duas situações, do João [Victor] e do [Zé] Ricardo, em que podíamos ter empatado, mas o futebol é assim. Às vezes é injusto e cruel".

Sobre o golo que ditou a derrota da equipa de Santa Maria da Feira, o técnico reconheceu os erros cometidos pela equipa e voltou a frisar a injustiça do resultado: "Nós sabemos perfeitamente como é que o Estoril cobrava as bolas paradas e trabalhámos isso. O problema maior surge do primeiro canto que foi oferecido e, por norma, esses lances originam lances perigosos. Acabam por ser três cantos seguidos e eles são felizes no golo. Há erros nossos, que já identificamos. Eu percebo o desânimo, a tristeza e a revolta dos atletas pelo jogo que fizeram, e por todo o esforço que despenderam, mas naquele momento nós só perdemos um ponto porque naquele momento só tínhamos um ponto na mão. É óbvio que não estamos satisfeitos porque jogámos para ganhar e penso que a equipa que foi mais objetiva e que se acercou com mais perigo da baliza adversária foi a nossa, se havia alguém que merecia ganhar éramos nós porque o futebol vive de ocasiões e remates à baliza e não de posses estéreis na zona dos centrais e com o guarda-redes".