Filipe Rocha: «Se repetíssemos esta performance dificilmente nos escaparia a subida»

Filipe Rocha não segura a "desilusão e revolta" pelo fim antecipado da 2ª Liga e, à imagem do que publicou ontem no Facebook, o treinador do Feirense voltou àquela rede social para, esta sexta-feira, explicar com números os sentimentos que invadem equipa técnica e jogadores do conjunto de Santa Maria da Feira.





"A desilusão e a revolta por esta decisão, na nossa perspetiva, incompreensível, baseia-se também no facto de a nossa equipa estar a atravessar um excelente momento, moralizada e com resultados e um entendimento do 'nosso jogar' exemplar. Nós últimos 10 jogos da 2ª Liga, fizemos oito vitórias e dois empates e, nos últimos seis, só vitórias. Se, nos restantes 10 jogos, conseguíssemos repetir esta performance, dificilmente nos escaparia a subida de divisão", sustentou o técnico, de 47 anos.É de lembrar que o Feirense ocupava o 3º lugar da 2ª Liga, a seis pontos de um lugar de subida. Quando Filipe Rocha assumiu a equipa em novembro, o Feirense era 12º...