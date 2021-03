Filipe Rocha: «Um prémio do grupo todo»

Filipe Rocha recebeu o prémio Vítor Oliveira, relativo à eleição de melhor treinador da Liga Portugal Sabseg no mês de fevereiro. O treinador do Feirense dividiu os louros da distinção por quem com ele trabalha diariamente.





"Este é um prémio de todo o grupo. Dos jogadores, da equipa técnica, dos dirigentes da SAD e dos vários elementos de cada um dos departamentos da estrutura de futebol, desde o médico, à comunicação, ao marketing. E, obviamente, dos adeptos , que é por eles que trabalhamos todas as semanas", afirmou Filipe Rocha.Em fevereiro, o Feirense alcançou a 2.ª posição após quatro vitórias em outras tantas jornadas. "Esperamos, no futuro, ter mais meses assim", prosseguiu Filipe Rocha.Para finalizar, uma palavra para o malogrado Vítor Oliveira: "É um amigo que nos deixa saudades. Partilhei com ele muitos jogos nestes relvados da 2.ª Liga..."