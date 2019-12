Filipe Rocha: «Vamos conseguir vitórias que poucos vaticinam»

O Feirense iniciou a temporada com o objetivo claro de regressar à Liga NOS, no entanto, o conjunto fogaceiros encontra-se já a 15 pontos dos lugares de subida. Apesar disso, o discurso do técnico Filipe Rocha não altera e parece até ganhar força.

"Às vezes é mais fácil ganhar ao primeiro do que ao último. E nós vamos fazer isso. Vai ser a derrotar essas equipas que nos vamos aproximar dos lugares de cima. Vamos conseguir vitórias que poucos vaticinam", afirmou o treinador, após o empate com o Casa Pia.

As palavras do técnico de 47 anos vão ser testadas já na próxima jornada, já que os fogaceiros defrontam o Estoril, também candidato assumido à subida. A partida está agendada para as 17h15 deste sábado.