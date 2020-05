Flávio Ramos cria campanha solidária para apoiar a sua terra natal

Flávio Ramos não ficou indiferente às dificuldades que a pandemia do coronavírus tem provocado em inúmeras famílias e tomou a iniciativa de fundar uma campanha solidária para ajudar as famílias mais necessitadas de Santa Maria da Boa Vista, município do estado de Pernambuco de onde o brasileiro é natural.





O defesa-central que está emprestado pelo Feirense aos turcos do Gençlerbirligi anunciou a campanha 'Juntos por Santa Maria' no Facebook , fazendo referência aos pontos de recolha e aos contactos para que os gestos de solidariedade se reproduzam."Iniciei a campanha 'Juntos por Santa Maria' com intuito de ajudar as famílias mais necessitadas. com a contribuição de 1 (uma) tonelada de alimento. E sei que juntos poderíamos ajudar mais famílias. E peço a ajuda de todos que possam contribuir nesse momento difícil. Contamos com a sua ajuda e ressaltamos que qualquer ajuda será bem vinda! Sabendo também das medidas de prevenção de saúde também estamos aceitando álcool em gel e máscaras. Toda doação será destinada às famílias da Zona Rural de Santa Maria da Boa vista-PE. A arrecadação de alimentos dará início na segunda - feira ( 25-05-2020) e encerrará no Sábado(30-05-2020)Pontos de arrecadaçãoRadio Boa Vista FMCasa de Robinho XPM ( Rua da igreja Matriz)Casa de Dona Joaninha (Em frente ao banco santander)Telefones para contatoRobinho XPM (87) 8815-0203Joelma (87)9808-6008"