Fogaceiros entregam prendas a crianças e jovens carenciados

Igor, João Pinto e Latyr visitaram a Obra do Frei Gil e deixaram presentes de Natal para as crianças e jovens apoiadas pela InstituiçãoA Obra do Frei Gil é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) composta por três casas de acolhimento, uma delas em Santa Maria da Feira.Os fogaceiros têm uma forte tradição solidária, tendo, mesmo, na época passado sendo distinguido com várias distinções da Liga Portugal, nomeadamente uma de Responsabilidade Social.