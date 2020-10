Fogaceiros lançam apelo aos adeptos para cumprirem medidas sanitárias

Bruno Brigido e João Tavares, dois jogadores fogaceiros, apelaram nos últimos dias ao cumprimento de quatro das medidas sanitárias mais importantes no âmbito da Covid-19: usar máscara, manter o distanciamento social, respeitar os trajetos assinalados no estádio e utilizar unicamente o lugar que lhe está destinado.





As portas do Marcolino de Castro abrem às 18h30 para que se evitem muitos aglomerados e cada associado tem de levar, para além do bilhete, o cartão de cidadão para comprovar a sua identidade.