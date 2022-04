Fogaceiros sofrem há cinco jogos consecutivos

Ainda que seja a quarta melhor defesa da Liga Sabseg, o Feirense não tem conseguido manter a baliza a zeros nas últimas rondas, algo que lhe custou, no duelo mais recente, com o FC Porto B, uma reviravolta no marcar e a respetiva derrota.Neste momento, os fogaceiros atravessam uma sequência de cinco partidas consecutivas a sofrer golos, tendo registado duas vitórias, um empate e duas derrotas durante este período, com um total de seis tentos concedidos. Curiosamente, esta série surge após dois encontros em que o Feirense não ganhou, visto que empatou 0-0 na receção ao Rio Ave e na visita ao Varzim.Pela frente, o Feirense, agora com um fosso de três pontos para o lugar de playoff, tem uma receção Vilafranquense, no sábado.