Foi colega de Rúben Dias e João Félix e agora é reforço do Feirense Jorge Pereira, médio de 25 anos com formação no Benfica, chega da Sanjoanense





• Foto: Feirense SAD