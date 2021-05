Gestão de Rui Ferreira tem dado resultados

No Feirense, Rui Ferreira substituiu Filipe Rocha, os fogaceiros ganharam outra dinâmica coletiva e passaram a marcar mais golos. Mas há outro aspeto muito curioso que poderá passar despercebido a muita gente: a gestão do grupo.





Em apenas seis jogos, o novo treinador já utilizou praticamente a totalidade dos jogadores do plantel, provando que todos contam mesmo, e há ainda dois exemplos paradigmáticos da importância de quem tantas vezes fica fora das opções. Comecemos por Latyr Fall: fundamental com Filipe Rocha, o senegalês não somava um único minuto com Rui Ferreira e até já tinha ficado... na bancada. Quando Washington se lesionou, Latyr foi, imediatamente, titular, em Vizela, e com uma exibição de encher o olho.Mais recentemente, Sérgio Silva entrou com a UD Oliveirense. Quarta opção para a posição, tinha visto Pedro Monteiro ser utilizado em três jogos no lugar de Ícaro. Mas Rui Ferreira quis ser democrático nas opções e premiar quem tudo dá nos treinos. Lançou Sérgio Silva contra a sua anterior equipa, um gesto que cai sempre muito bem num grupo de trabalho que se quer unido nas fases das decisões.Para além do caráter de tudo ou nada da partida do próximo domingo, em casa do FC Porto B, a história dos confrontos em Pedroso acresce nas dificuldades a superar pelo Feirense na jornada 33. Os santamarianos venceram somente uma vez no reduto dos bês portistas. Foi a 4 de maio de 2013, por 2-1. O único sobrevivente do atual plantel fogaceiro relativamente a esse jogo é Platiny, substituído aos 76 minutos dessa partida. Kelvin, uma semana antes do célebre golo ao Benfica, abriu o marcador para os azuis e brancos, mas Jorge Gonçalves, de penálti, e Pires garantiram a reviravolta.jogos sem perder da equipa da Feira, tendo vencido três nesta série. No empate em Vizela, os fogaceiros enviaram duas bolas à trave...golos marcados em seis jogos com Rui Ferreira no comando. O Feirense goleou Leixões e UD Oliveirense, por 4-1