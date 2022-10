Golo de guarda-redes do Feirense pode entrar para o 'Guiness Book of the Records'

Os responsáveis do Feirense acreditam que o golo de Arthur Augusto na partida de terça-feira, com o Moreirense, poderá vir a ser inscrito no 'Guiness Book of the Records' como o disparo certeiro a maior distância da baliza no futebol mundial.Atualmente, esse recorde pertence a Tom King (ver vídeo abaixo), guarda-redes do Newport County, clube do quarto escalão do futebol inglês, que, na transformação de um pontapé de baliza introduziu o esférico na baliza do Cheltenham Town a 19 de janeiro de 2021. A bola terá percorrido um total de 96,01 metros até ultrapassar a linha de golo contrária. Ora, partindo do princípio que o Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, tem um relvado mais comprido do que aquele em que Tom King obteve o seu registo - 101,6 metros - e analisando a imagem do pontapé de Arthur Augusto, sobre a linha limite da pequena área - 5,5 metros distante da linha de fundo -, concluem os responsáveis fogaceiros que o disparo do jovem guardião brasileiro terá percorrido um total de 96,1 metros até alojar-se no fundo das redes defendidas por Kevyn.Resta agora ao emblema de Santa Maria da Feira entrar em contacto com a organização do 'Guiness Book of the Records', apresentar uma candidatura ao recorde de golo marcado a maior distância da baliza contrária e esperar que elementos desta organização se desloquem ao Estádio Marcolino de Castro, para confirmarem a vericidade dos dados. Só a partir desse momento, o alegado recorde de Arthur Augusto poderá ser reconhecido e inscrito no livro.