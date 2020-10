Golo que faltava a João Tavares

João Tavares não vai certamente apagar da memória a tarde do último sábado. O médio formado no Feirense marcou o primeiro golo pela equipa principal dos fogaceiros.

O momento, assinado aos 26 minutos, abriu o caminho para a vitória no terreno do União de Montemor (2-0) e premeia um início de temporada muito consistente por parte de Tavares. O jogador, de 21 anos, foi titular em todos os cinco jogos oficiais até ao momento, confirmando as qualidades exibidas na época passada, período em que esteve emprestado ao Mafra. O camisola 20 funciona como um estímulo para os jogadores da formação do clube, ele que ainda passou por FC Porto, Benfica e Sp. Braga nas camadas jovens e começou a trabalhar com os seniores do Feirense logo aos 17 anos.