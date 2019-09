Golos em regime democrático

O equilíbrio nas diferentes linhas do terreno tem sido procurado pela equipa de Filipe Martins desde a pré-época e esse sentido coletivo do jogo comprova-se no facto já haverem marcadores em todos os três sectores do campo.





Os avançados N’Sor e Fati têm cada um dois golos, o central Ícaro marcou no jogo inaugural do campeonato perante o Vilafranquense e Christian assinou o golo do triunfo, na última jornada, diante do Chaves.Conquistada vantagem cedo com os transmontanos, o conjunto de castelo ao peito deu mostras de sólida entreajuda na 2ª parte, para além de, como se comprova, através de bola parada, corrida ou em qualquer setor mostrar capacidade de criar perigo.