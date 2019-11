Guarda-redes Bruno Brigido vai ser operado

Filipe Rocha, treinador do Feirense, não vai poder contar com o guarda-redes Bruno Brigido no futuro próximo. O brasileiro, de 28 anos, contraiu uma fratura numa mão na última sexta-feira, que o afastou das opções do técnico para o duelo com o Ac. Viseu, da Taça de Portugal, realizado no último sábado. Bruno Brigido vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.





Perante esta situação, Filipe Rocha teve de apostar em Caio Secco, habitual titular do campeonato, uma vez que Brigido estava a preparar-se para ir a jogo no Fontelo, a exemplo de muitos outros clubes que mudam de guardião nos jogos da Taça de Portugal.O lateral-esquerdo Ruca também está a contas com um problema físico, nomeadamente uma pequena fratura na cabeça do perónio. O Feirense volta a jogar na próxima sexta-feira, às 17 horas, em casa do Sp. Covilhã.