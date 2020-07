Gui é ativo para valorizar

Depois de uma época de afirmação onde conseguiu paulatinamente conquistar o seu lugar no eixo da defesa, Guilherme Ramos é mais do que nunca um ativo que a SAD do Feirense quer valorizar em 2020/21.





Com 22 anos, o possante defesa-central formado no Sporting parte agora como um dos indiscutíveis para a próxima época.