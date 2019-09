Gui Ramos convence e pede mais minutos

A lesão de Ricardo vai obrigar o central a perder, pelo menos, mais dois jogos, no entanto, o técnico Filipe Martins parece não ter motivo para preocupação. Chamado a atuar no lugar habitualmente do experiente jogador no jogo da Taça de Portugal, Gui Ramos cumpriu e marcou mesmo um dos golos com que o Feirense eliminou o Berço.





O jovem de 22 anos chegou a Santa Maria da Feira neste verão, depois de sete temporadas ligado ao Sporting. No clube leonino, onde marcou cinco golos no seu último ano de junior, partilhou balneário com jogadores como Luís Maximiano, Heriberto, David Tavares e Rafael Leão.Internacional sub-18 por Portugal, Gui Ramos é visto como uma opção de futuro pela SAD do Feirense.