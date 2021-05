Gui Ramos: «Dedico o prémio aos meus colegas»

A época já terminou, mas os últimos prémios ainda estão a ser entregues. Gui Ramos foi eleito o melhor jogador jovem da Liga Sabseg no mês de abril, distinção que partilhou com os colegas de equipa.





"Quero agradecer a todos as pessoas que votaram em mim. Este é um prémio que me deixa muito orgulhoso. É sempre bom ganhar prémios individuais, embora o que faça dentro de campo seja sempre para atingir os objetivos da minha equipa. Sinto que tenho evoluído ao longo dos anos, mas que ainda tenho potencial para continuar a crescer. Trabalho todos os dias com esse objetivo: aprender e melhorar o máximo possível. Queria dedicar o prémio à minha família, à minha namorada e aos meus colegas de equipa que foram um apoio constante e sem eles nada disto seria possível. Apesar deste prémio, acabo a época com um sabor amargo de boca porque não atingimos o nosso objetivo. Tenho a certeza que o Feirense vai manter um projeto forte e que na nova temporada iremos dar muitas alegrias aos nossos adeptos", afirmou o central.Aos 23 anos, o defesa, formado no Sporting, somou 31 jogos oficiais na presente temporada, dois golos marcados e outras tantas distinções de 'Homem do Jogo'. Recorde-se que, em janeiro e fevereiro, Marcus e Bruno Brigido já tinham sido eleitos os melhores jogadores da competição, prémios atribuídos, respetivamente, pela Liga e pelo Sindicato dos Jogadores. Esta é, assim, a terceira distinção em 2020/21 para atletas do Feirense.