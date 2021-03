Gui Ramos e Ícaro para reavaliar

A habitual dupla de centrais do Feirense saiu lesionada diante do Mafra e serão reavaliados hoje, após a folga de ontem. Gui Ramos saiu ao intervalo com queixas musculares e Ícaro poucos minutos depois após um violento choque com Abel Camará. O treinador Filipe Rocha teve de adaptar Washington ao centro da defesa para onde já tinha entrado Pedro Monteiro.





A estratégia do Feirense para o embate de ontem ficou, irremediavelmente, comprometida e os fogaceiros viriam mesmo a perder uma partida onde até estiveram em vantagem. A preocupação, agora, é saber a gravidade das lesões dos dois jogadores. Na próxima segunda-feira, o Feirense recebe o Ac. Viseu e poderá, de uma vez, perder os dois centrais titulares. Pedro Monteiro e Sérgio Silva são as opções para entrar no onze.