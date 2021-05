Gui Ramos eleito o melhor jovem de abril da Liga Sabseg pelo Sindicato

Gui Ramos, defesa central do Feirense, foi eleito o melhor jovem de abril da Liga Sabseg pelo Sindicato dos Jogadores. No período correspondente à votação, o jovem apontou um golo e foi totalista nos quatro jogos que os fogaceiros realizaram.





Gui Ramos conquistou 17,06 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Rodrigo Conceição, do FC Porto B (13,26 por cento dos votos), e de Kiki, do Leixões (11,84 por cento dos votos). No Feirense, Marcus já havia sido eleito o melhor jogador pela Liga Portugal e Bruno Brigido o melhor jogador pelo Sindicato dos Jogadores.Gui Ramos sucede assim a Bruno Lourenço, do Estoril, como melhor jovem do mês da Liga Sabseg para o Sindicato dos Jogadores.