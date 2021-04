Gui Ramos fez o golo que tanto procurava

Gui Ramos já se estreou a marcar na temporada 2020/21. O central, de apenas 23 anos, é um dos jogadores da Liga Sabseg que mais duelos aéros ganha (com 70% de eficácia só é superado por Pedro Ganchas, do Benfica B, com 71%), quer na sua defesa quer no ataque quando vai tentar beneficiar de cantos ou livres, mas o golo vinha-lhe a fugir há bastante tempo.





Diante do Cova da Piedade, Gui festejou, levantou o segundo troféu de 'Melhor em Campo' e só a vitória escapou à sua equipa no terceiro minuto de compensação. Formado no Sporting, Gui Ramos chegou a Santa Maria da Feira após uma primeira experiência na Liga Sabseg ao serviço do Mafra. A dupla Ícaro e Ricardo deu-lhe trabalho para chegar ao onze, mas o jovem central acabaria, mesmo, por ganhar o lugar ao 'Xerife' e terminar 2019/20 já com o rótulo de indiscutível.Foi com essa responsabilidade que atacou a nova temporada. As boas exibições chegaram a valer-lhe, no passado mês de janeiro, um convite do Atlético Madrid. Gui ficou para tentar devolver os fogaceiros ao escalão maior do futebol português e, no último domingo, a sua influência estendeu-se à área contrária, com o primeiro golo marcado. Em média, o central ganha seis duelos aéros por jogo e soma nove tentativas de golo na presente temporada.