Gui Ramos gera expectativa no Feirense

Filipe Rocha sabe que está obrigado a fazer mudanças no eixo da defesa para a deslocação a Arouca. Pedro Monteiro viu o quinto amarelo na presente edição da Liga Sabseg e, agora, a grande dúvida passa por perceber se Gui Ramos consegue recuperar a tempo do encontro.



O jovem, de 23 anos, saiu com queixas musculares do jogo com o Mafra, motivo pelo qual não esteve disponível no embate com o Ac. Viseu. Caso Gui Ramos não recupere, Sérgio Silva, utilizado em quatro jogos até ao momento, deverá fazer parelha com Ícaro no centro da defesa.



Depois de duas derrotas e um empate, o Feirense chega a esta jornada com o objetivo de vencer de forma a segurar o 2º lugar. Para além de Pedro Monteiro, Filipe Rocha também não pode contar com o lesionado David Luís.